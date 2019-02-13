Bonservisi İngiltere Premier Lig'in Galler ekibi Swensea City'de bulunan Andre Ayew ile ilgili müthiş bir iddia geldi. Gana'nın en büyük haber portalı Ghanaweb'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:

Çin Süper Ligi kulübü Guangzhou Evergrande, Swansea'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew'i transfer etmek istiyor.

Solak hücumcu Fenerbahçe'ye kiralık olarak verildi ancak Çin'de transfer dönemi kapanmadan Guangzhou'nun yolunu tutabilir.

Galler'deki kaynaklara göre Guangzhou Evergrande, Ayew için 45 milyon Sterlinlik bir teklif verdi.

Swensea'nin teklifi kabul edip etmeyeceği ve Ayew'in Çin'e gitmek isteyip istemediği henüz bilinmiyor.

Bu, Evergrande'ın Ayew'e ilk ilgisi değil. Çin kulübü 2018 Ocak ayında da Ganalı oyuncuyu transfer etmek istemişti.

(Ajansspor)