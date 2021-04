Gtarcade, Huawei ortaklığındaki espor turnuvasını duyurdu

10-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Jamir All Star etkinliği mobil RPG Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac üzerinden oynanacak. Gtarcade, turnuva sırasında 2021 e-spor programını ve yaklaşan yeni başlıkları da açıklayacak.

Popüler mobil RPG oyunu Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac'in yayıncısı Gtarcade, 10 - 11 Nisan tarihleri arasında Huawei ile ortaklaşa gerçekleştirilecek 2 günlük davetiyeli online mobil e-spor etkinliği Jamir All Star'ı duyurdu.

Bu son derece rekabetçi turnuvada, Avrupa ve Amerika'dan dünyanın en iyi sekiz Saint Seiya Awakening PvP oyuncusu 10.000 dolarlık ödül için karşı karşıya gelecek. Popüler manga serisi Saint Seiya'dan ilham alan sıra tabanlı oyun, 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 30 milyondan fazla indirme ile son derece popüler olduğunu kanıtladı. Geçen yılın ilk Jamir Şampiyonası Finali canlı yayını, tüm yayın platformlarında 350.000 izleyiciye ulaştı.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac'de oyuncular, manga serisinin destansılığını yeniden yaşayabilir ve Saints adlı favori karakterleri olarak oynayabilirler. Serideki her karakter, oyuna benzersiz beceriler getirirken, bir oyuncunun stratejisi, başka bir oyuncuya karşı bir savaşın sonucuna belirlemede son derece önemli. Oyun, Avrupa ve Latin Amerika'da büyük bir popülerlik buldu ve turnuvalarda rekabet etmek için stratejik becerilerini geliştiren güçlü bir Saint Seiya Awakening oyuncuları topluluğu var.

Road to Master temalı Jamir All Star, dünyanın en iyi Saint Seiya Awakening: KotZ oyuncusu unvanını kazanma şansı için en güçlü PvP oyuncularını bir araya getirecek. Yedi maç İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde Twitch, YouTube ve Nimo TV'de canlı yayınlanacak. Sıralamada ayrıca Sunucu Avrupa ve Sunucu Amerika'dan oldukça popüler oyuncular arasında bazı görülmemiş karşılaşmalar yer alacak.

Jamir All Star ayrıca daha büyük bir Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac 2021 e-spor programını başlatacak. Mevcut şampiyonların yanı sıra geleceğin oyuncularını desteklemek için, e-spor yorumcuları ve oyuncuları için resmi eğitim kampları bu yılın sonlarında sunulacak. Daha fazla ayrıntı 2021 sonbaharında açıklanacak.

Etkinlik programı:

• Sunucu Avrupa Saati (GMT +1): Başlangıç 10 Nisan ve 11 Nisan, saat 18:00

• Sunucu Amerika Saati (GMT-3): Başlangıç 10 Nisan ve 11 Nisan saat 14: 00

Bu etkinliğin destekçisi, yayın sırasında verilecek hediyelere sponsorluk yapan Huawei olacak. Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıklar dahil olmak üzere toplam 20.000 Dolar değerinde popüler tüketici ürünleri, eşzamanlı izleyici sayısı belirli dönüm noktalarına ulaştığında canlı yayın çekilişiyle sahiplerini bulacak. Ayrıca 2021'de gelecek diğer Gtarcade oyunları için bir dizi heyecan verici açıklama ve duyuru olacak.

Geçen ay Huawei, sanal akıllı telefon asistanı olan Huawei Assistant aracılığıyla bir e-spor "kartını" entegre eden ilk akıllı telefon markası oldu. Böylece Huawei Assistant tüm dünyadaki önemli oyun etkinlikleri, ligler ve turnuvalardan dakika dakika puanları, sonuçları ve haberleri kullanıcılarına bildiriyor.