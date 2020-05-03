GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Çıktığı ilk günden günümüze kadar popülerliğini koruyan, dünyanın en çok ses getiren, en çok satan ve en çok oynanan oyunlarından biri olan Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 5, 2013 yılında çıkış yaptı. Aradan geçen 7 senede oyunun hayranları serinin 6. oyununu dört gözle bekledi. Son günlerde geliştirilme aşamasında olduğu konusu ve gelen bazı bilgi kırıntılarıyla yine çok konuşulan GTA 6 ile ilgili bu sefer de yeni haberler geldi.

GTA 6 ile ilgili söylentiler bu kez de internet sitelerinde ortaya çıktı. Sitelere bilgi veren kaynaklara göre yeni oyun birçok yeni karakterle beraber gelecek. Bunun yanında oldukça değişik özellikler barındıran bir haritaya sahip olacak. Zaman zaman orta çıkan bilgiler başka kaynaklarca yalanlansa da henüz bu bilgilerle ilgili bir itiraz gelmiş görünmüyor.

Webtekno'nun haberine göre; Ortaya atılan yeni iddiaları şirkette çalışan birinin arkadaşı olduğunu söyleyen gizli bir kaynak paylaşıyor. Aktarılana göre 2016 ve 2017’den beri geliştirilme sürecinde bulunan oyun için düşünülen yeni harita, GTA 5’in devamı şeklinde ancak daha karmaşık olacak. Yeni haritada kuzey batıda yer alan ve daha küçük olan 1 şehirle birlikte 3 büyükşehir bulunuyor. Florida’ya dayanan haritada tek alan burası değil, başka bir büyük alan daha bulunuyor. Dört ana karakter etrafında dönen oyun onlarla bağlantılı çeşitli yan karakterle beraber geliyor.

Bunların yanında oyunda birden fazla çocuk karakter yer alıyor. Oyundaki silahlar GTA 5’e oranla daha gerçekçi bir şekilde çalışıyor, özellikle roket gibi güçlü silahlar tek vuruşta öldürmekle birlikte yanlışlıkla yan karakterleri ortadan kaldırıp görev sonuçlarının değişmesine sebep olabiliyor. Geliştirilmiş karakter değiştirme, geliştirilmiş parkur, silah işlevselliği, karaktere özgü güçler ve daha fazlasının yer aldığı yeni özelliklerin gerçekten GTA 6’da yer alıp almayacağı çok merak ediliyor.



