GTA 5 ücretsiz! Oyunseverlere büyük müjde

Corona virüs pandemi nedeniyle karantina günlerinde oyun oynayarak zamanını geçirmek zorunda kalan oyunseverlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İlk olarak FIFA 20, sonrasında NBA 2K20, şimdi de GTA 5'e ulaşmak artık çok kolay. Özellikle son iki gündür oyun piyasasında GTA 5’in ücretsiz olacağı iddiaları dolaşıyordu. Epic Games bu iddialara noktayı koydu ve her perşembe düzenlediği sürpriz oyun sayfasında GTA 5’in ücretsiz olacağı açıklandı. GTA 5’in Epic Games Store’da ücretsiz olmasıyla birlikte oyunseverler ‘Grand Theft Auto 5 Premium Edition’ı indirmeye başladı.

Epic Games’in GTA 5’i ücretsiz yapmasının ardından oyunseverler nasıl indirildiğini merak etmeye başladı. 21 Mayıs 2020 saat 18:00'a kadar ücretsiz ve sınırsız olarak oynanabilecek GTA 5’i alabilmek için öncelikle Epic Games Store hesabı açılması gerekmektedir. Eğer PlayStation Network ya da Xbox hesabınız varsa bu hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra oyunu indirme işlemini Epic Games Launcher programı ile yapılmaktadır. Epic Games Launcher’ı indirdikten sonra hesabınızla giriş yapabilir ve arama kısmına GTA 5 yazarak iki aşamalı doğrulama işlemi ardından oyunu indirebilir ve keyfini sürebilirsiniz.



