Bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, Netflix'te yayınlanacak "Just Say Yes" (Sadece Evet Deyin) isimli romantik komedi filminde başrol oynayacak.

Cabau, Lotte adında bir karaktere hayat verecek. Filmde müstakbel kocası tarafından son dakikada iptal edilecek olan düğün günü için her şeyi hazırlamış bir kadının başından geçenler anlatılacak.

Romantik komedi tadında olacak filmin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Ünlü model ve oyuncu, yeni filminin tanıtım videosunu kişisel Instagram hesabından paylaşıp altına, "İzlenmeye değer bir film" notunu düştü. "Just Say Yes" (Sadece Evet Deyin) filmi 2 Nisan 2021 tarihinden itibaren dijital internet platformu Netfilx'te yayınlanacak.

Galatasaraylıların "Yenge"siydi

Wesley Sneijder'in 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da oynadığı sırada sarı kırmızılıların sevgisini kazanan Yolanthe Cabau'ya taraftarlar "yenge" lakabını takmıştı. Taraftarların Cabau'ya sosyal medyadan gösterdiği sevgisi o dönem gündem olmuştu.

2010 yılında evlenen çift, 2019 yılında birlikteliklerine son verme kararı almıştı.