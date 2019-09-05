2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu'nda Yunanistan ile Yeni Zelanda gruptan çıkmak adına karşı karşıya geldiler.

Maç öncesinde iki takımın da 1'er galibiyeti bulunurken kazanan ekip, adını bir üst tur gruplarına yazdıracaktı.

Yeni Zelanda, güçlü rakibi karşısında maç boyu etkili performansıyla oyunun içinde kalmayı başarsa da kazanan 103-97'lik skorla Yunanistan oldu.

Yunanistan, lider Brezilya'nın ardından adını ikinci tur gruplarına yazdırırıken grupta son iki sırayı alan Yeni Zelanda ve Karadağ ise E Grubu'nda son iki sırada yer alan A Milli Basketbol Takımımız ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecekler.

Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo zorlu mücadelede 24 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ile yıldızlaşırken Ioannis Papapetrou 16, Nick Calathes 14 sayıyla oynadı.

Yeni Zelanda'da Corey Webster, ürettiği 31 sayıyla maçın en skoreri olurken Tom Abercrombie 18, Galatasaray Doğa Sigorta kadrosunda yer alan Tai Webster da 17 sayıyla maçı tamamladı.