Groza ile Zula’da rekabet artık çok daha heyecanlı

Zula ve Gladyo’nun soluk soluğa mücadelesini konu alan ve 30 milyon oyuncunun severek oynadığı Zula, düzenli güncellemelerle mükemmelleştiriliyor. Zula’da yapılan yeni güncelleme ile oyuna eklenen Groza, atış, hareket hızı ve tepme değerleri ile rekabeti üst seviyeye çıkarıyor.

Atış ve hareket hızı ile dikkat çekiyor

Zula’nın en yenisi Groza, özellikle atış ve hareket hızı ile dikkat çekerken, MPT-76 ve AUG A3 silahlarının da en büyük rakibi olacak. Taarruz rekabetine yeni bir soluk getirecek olan Groza’nın yükseltme materyalleri ile ilgili sürprizi de oyuncuları mutlu edecek. Bu yeni silahın Zula'ya gelmesi şerefine, yükseltme materyalleri hem MPT-76 ve AUG A3'e oranla daha az olacak.

+5 yükseltme seviyesindeki Groza ile Zula’nın mevcut silahları MPT ve AUG kadar azalma gerçekleşecek. Hasar açısından da bu silahlarla aynı seviyede olan Groza, atış hızı ve tepme değerlerinden dolayı, saniyede verilen hasar açısından ise çok daha iyi bir performans sunuyor. Groza, ayrıca birbirinden çarpıcı 28 farklı deseni ile birlikte geliyor.



