Groenewegen: Çok iyi bir iş başardık

Batuhan Özdemir/fanatik.com.tr

77. Paris - Nice Turu'nda ikide iki yaparak genel klasman liderliğini elinde bulunduran Jumbo-Visma takımından Dylan Groenewegen, oldukça zorlu geçen Les Bréviaires - Bellegarde etabından sonra duygularını paylaştı.

Takım halinde çok iyi bir iş başardıklarının altını çizen Hollandalı sprinter, "Bugün tüm bisikletçiler için çok zordu. Son bölümde oldukça iyi yer tutmuştum. Bitişe yaklaştığımızda bekledim, bekledim ve kendiğimi sağ tarafa attım. Bazen ikinci grupta olursunuz, bazen de ilk grupta. Orada kalmalısınız. En nihayetinde önemli olan arka arkaya iki günden de zaferle ayrılmaktı. Çok mutlutum. Yarın da zor bir gün olacak." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Dylan Groenewegen, dünkü zaferiyle birlikte, kariyerindeki etap galibiyeti sayısını 39'a çıkardı.