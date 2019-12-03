Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas'a önemli isimlerinden olan Marius Grigonis'ten kötü haber geldi.

25 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle geçireceği operasyon sonucunda 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Grigonis, Litvanya ekibinin 6. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta sakatlanmış ve sonrasında tekrar sahalara dönmeye çalışsa da sağlık ekibinin de etkisiyle ameliyat olmasına karar verildi.

Grigonis, bu sezon Litvanya ekibinin formasıyla çıktığı EuroLeague maçlarında 11.5 sayı, 2.6 ribaunt, 2 asist ortalamaları yakalamıştı.