Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın başarılı oyuncularından Marius Grigonis, Final Four adına temsilcilerimizin iddialı durumda olduklarını dile getirdi. Tirando a Fallar'a konuşan Grigonis, Final Four adayları arasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya öncelikli şekilde yer verdi.

Zalgiris Kaunas ile oldukça iyi bir sezon geçiren Grigonis, "Barcelona'nın bu kadro ve Sarunas Jasikevicius ile Final Four'da olacağını düşünüyorum. Milutinov'suz CSKA güç kaybetse de Final Four'da olacaktır. Fenerbahçe Beko, şu an çok iyi oynuyor. Ve elbette Anadolu Efes... Real Madrid'in de her zaman oralarda yer alacağı söylenebilir. Son olarak Zalgiris de..." ifadelerini kullandı.