Antoine Griezmann, Football Manager oyunundan bir kareyi paylaştı. Yıldız futbolcunun kadrosunda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz da yer aldı.

Griezmann'ın ilk 11'i şu oyunculardan oluşuyor: Donnarumma, Kalulu, Konate, Garcia, Robertson, Cuisance, Ömer Faruk, Pedri, Renyer, Dembele, Zirkzee.

Ayrıca dikkatli bakıldığında Griezmann'ın yedeklerinde Yener Yeşil adlı oyunda altyapıdan çıkan bir başka Türk gencinin olduğu daha görülüyor.

2003 doğumlu Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sarı-Lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Ömer Faruk ile sözleşme uzatmak istediklerini söylese de 2021'e günler kala henüz bir sözleşme imzalanmış değil. Bundesliga'nın dev ekipleri Dortmund ve Schalke başta olmak üzere birçok Avrupa devinin genç yıldızın peşinde olduğu dış basında yer alıyor.