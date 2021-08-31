Griezmann Atletico Madrid'e transfer oldu
Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid ile anlaştı. İki yıl önce 120 milyon Euro bedelle Atletico Madrid takımından Barcelona'ya giden 30 yaşındaki oyuncu, yeniden eski takımına döndü. Transfer, yaz dönemi penceresinin kapanmasına 1 dakika kala gerçekleşti ve La Liga yönetimi tarafından onaylandı.
2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. Transfer penceresinin bitmesine 1 dakika kala Barcelona iel Atletico Madrid evrakları yetiştirdi.
2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Fransız yıldızın 2021-22 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti.
Barcelona da duyurdu!
Barcelona kulübü, transferi "Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü öderken anlaşmada ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor." ifadeleri ile duyurdu.
Barcelona'da şampiyon olamadı
Griezmann, Barcelona forması altında 102 maçta 34 gol - 16 asist yaparken La Liga şampiyonluğu kazanamadı. Griezmann geçen sezon İspanya Kral Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1432847611585761281