Gri pasaportta yargı süreci takip ediliyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi üzerinden 2019 yılında gri hizmet pasaportu alınarak, insan kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddialara Büyükşehir’den yanıt geldi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konunun yargıya taşındığı ve hukuki sürecin de titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Bursa’da çeşitli spor kulüplerinin yurtdışındaki müsabakalara katılımının sağlanması amacıyla 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi üzerinden çıkarılan gri hizmet pasaportlarının da insan kaçakçılığında kullanıldığı iddialarına Büyükşehir’den yanıt geldi. Konunun yargıya taşındığının vurgulandığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 06.01.2020 tarihinde 143 şahıs hakkında iddianame düzenlenerek, dava açıldığı hatırlatıldı. Söz konusu olayla ilgili yargılama sürecinin halen devam ettiği belirtilirken, açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Belediyemizce amatör spor kulüplerinin, kültür derneklerinin vb sivil toplum örgütlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı sportif yarışmalara, kültürel organizasyonlara mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir.

Bu kapsamda yapılan bazı geziler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarihinde başlatılan soruşturmada bu gezilere katılan 143 şahıs hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. Yargılama süreci halen devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır.

İddianame içeriğinde doğrudan Kurumumuza yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmamaktadır. Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır.”