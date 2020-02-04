Greyfurt, hem ekşi hem de hafif tatlı tadıyla bir narenciye türüdür. Özellikle C vitamini yönünden oldukça sağlıklı bir besindir. Greyfurt bir tür turunçgiller meyvesidir. Bu nedenle hem antioksidanlar hem de lif bakımından zengindir. Fakat greyfurt pek çok açıdan sağlığa faydası dokunan bir besin olması ile beraber birtakım zararları da mevcuttur. Bu nedenle tüketiminde mutlaka bir uzmana danışmalı ve günlük dozu aşmamak gerekir.

Greyfurtun Zararları Neler?

Greyfurt bazı durumlarda ve sağlıkla ilgili sorunlarda fazla tüketilmemesi gereken bir meyvedir. Özellikle hassas diş sorunu yaşayan kişilerde greyfurt tüketimi diş minesinin daha çok aşınmasına neden olabilir.

Narenciye meyvelerinin pek çoğunda bulunan sitrik asit, doğrudan diş minesinde erozyona neden olmaktadır. Mideyle ilgili reflü hastalığı olan kişilerin de greyfurt tüketirken dikkatli olması gerekir. Özellikle greyfurt içerisinde bulunan yüksek asidik faktörler mide ekşimesinde artış yaşatabilir.

Greyfurtun Böbreklere Zararı

Greyfurtun içerisinde potasyum oldukça fazladır. Bu sebeple, potasyum içeriği fazla olan greyfurtun, böbrekleri çok iyi çalışmayan bireyler tarafından tüketilmesi sakıncalıdır. Çünkü böbrekler aşırı şekilde yüklenen potasyumu kandan atamadığı sürece böbreklerde bazı komplikasyonlara neden olmaktadır. Hatta bu durum ölümcül sonuçları bile ortaya çıkartmaktadır. Bu yüzden böbrek rahatsızlığı çeken kişilerin greyfurtu tüketirken dikkatli olması gerekir.

Greyfurtun İlaçlar İle Tüketimi

Greyfurtun en önemli zararlarından birisi de bazı ilaçlar ile farklı şekilde etkileşime girmesidir. Çünkü greyfurt sürekli kullanılan ilaçlar ile farklı şekilde etkileşime girerek bu ilaçların vücuttaki etkilerini değiştirebilir. Bu durumun nedeni ise greyfurtun içerisinde bulunan sitokrom P450 enzimidir. Bu enzim, ilaçların bazı etkilerini engelleyen türden bir enzimdir. Vücuda alınan ilaçları anormal şekilde metabolize etmesine neden olarak greyfurt, kan seviyesinin daha düşük ya da daha yüksek olmasına da yol açabilir. Ayrıca ilaçların yan etkileri artar ve ilaçlar bireyin vücudunda daha uzun süre kalabilir.

Greyfurtun Etkileşime Girdiği İlaç Türleri

Greyfurtun bazı ilaçlar ile daha farklı şekilde etkileşime girdiği biliniyor. Bu ilaçlar şu şekildedir;

- Sürekli kullanılan kolesterol ilaçları,

- Sık kullanılan kan sulandırıcılar,

- kalp ritmi ilaçları,

- Sürekli kullanılan antidepresanlar,

- Bazı tansiyon ilaçları ve kortikosteroidler.

Bu ilaçlar ile greyfurtun aynı anda tüketilmemesi, pek çok uzman tarafından da önerilmektedir.

Gebelikte Tüketilmeli mi?

Hamilelikte greyfurt tüketimi ile ilgili bir sakınca bulunmaz. Aksine greyfurt potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Yani kişilerde bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olmasına yardım eder. Bu açıdan gebelik dönemlerinde greyfurt anne adayları için kullanılabilir. Yalnızca, eğer sürekli tüketilen bir ilaç varsa bu ilaçla beraber greyfurt tüketilmemesi gerekir. Her ihtimale karşı gebelik dönemlerinde greyfurt tüketimi için uzmana danışmak da gerekir.

Greyfurtun Faydaları

Greyfurtun C vitamini açısından zengin olmadı vücutta bulunan bakteri, virüs ve diğer mikro mantarlara karşı bireyin bağışıklık sistemini geliştirir. Düzenli olarak greyfurt tüketen erkeklerde ise araştırmalara göre prostat kanseri riski % 80 oranında azalır. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları olan kişilerin ise bu alışkanlıklara olan isteğini azaltır. Ayrıca greyfurt vücutta bulunan nikotinin de atılmasına yardımcıdır. Greyfurt içesinde yüksek miktarda lif barındırdığı için kabızlık sorunu kişiler tarafından tüketilebilir. Günde 1 defa tüketilen greyfurt kalp rahatsızlıklarını iyi gelir ve kalbi korur.

Greyfurt diyet listelerinin de vazgeçilmez meyvesidir. Çünkü greyfurtun yağ yakma özelliği bulunur. Spor yaparken greyfurt suyu tüketmek yağ yakımını daha da hızlandırır ve kişilerin kilo vermesine yardımcı olur. Fakat günlük tüketim konusunda dikkatli olmak gerekir.



