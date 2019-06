İtalyan ve İspanyol kulüplerin istediği Jailson için 10 ila 12 milyon euro arası bir teklifin geleceği ihtimali üzerine Brezilya ekibi de gelişmeleri izlemeye başladı.

Fenerbahçe’ye bu sezon başında satışı olan Jailson’dan yetiştirme bedeli alma hakkı olan Gremio, yüzde 20’lik bir pay alacak. Şu anda ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Brezilya ekibi, bu nedenle Fenerbahçe’nin Jailson’u satmasını adeta dört gözle bekliyor.

24 yaşındaki orta saha için gelen teklifler an be an izleniyor.

(Milliyet)