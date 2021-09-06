Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları sona erdi. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Yarı finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 10-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile Kayseri Şekerspor’a 5-5 biten mücadele sonunda puan avantajı ile üstünlük kuran ASKİ Spor, finalde karşılaştı.

Rakibini 8-2 yenen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Süper Lig şampiyonu oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamlarken, Kayseri Şekerspor da dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, Sivas Zara Belediyespor ve Adana Yüreğir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Süper Lig’e veda eden takımlar oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın takdim etti.

Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun rekabet içerisinde centilmence geçtiğini söyledi.

"Mücadeleye katılan 14 takımın hepsini tebrik ediyorum." diyen Aydın, "Maddi ve manevi destek veren kulüp yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA