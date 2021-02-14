Sporculara ve görevlilere maçlardan 48 saat önce ve müsabaka öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı aktarıldı. Seçmelerin ardından milli takım kampına davet edilen isimler şöyle:

55 kilo: Ekrem Öztürk, Şerif Kılıç, Muhammed Emin Çakır, Ömer Halis Recep.

60 kilo: Ayhan Karakuş, Mustafa Sağlam, Ahmet Uçar, Ahmet Uyar.

63 kilo: Abdurrahman Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü, Veysel Sarıkurt.

67 kilo: Murat Fırat, Enes Başar, Ensar Karabacak, Kadir Kamal.

72 kilo: Cengiz Arslan, Abdullah Toprak, Abdussamed Başar, Yunus Özel.

77 kilo: Yunus Emre Başar, Mehmetcan Daşdemir, Osman Köse, Furkan Bayrak.

82 kilo: Salih Aydın, İsmail Gün, Ali Çelik, Halil İlaslan.

87 kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz, Emrecan Aslan, Emincan Enez.

97 kilo: İbrahim Tığcı, Süleyman Demirci, E. Buğra Demir, İrfan Mete.

130 kilo: Osman Yıldırım, Fatih Bozkurt, Ali Nail Arslan, Ömür Kemal Akbulut.

DHA