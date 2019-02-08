Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.
Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:
55 Kilo:Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman
60 Kilo: Kerem Kamal
67 Kilo:Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar
72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can
77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar
82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak
87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz
97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım
Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş
DHA