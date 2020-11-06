Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan’da düzenlenecek turnuvaya katılacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stilde mücadele eden sporcular, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Open için Hırvatistan’a gitti.

Antrenör olarak Remzi Öztürk, Serkan Özden ve Akif Canbaş’ın bulunduğu milli takım kafilesinde şu güreşçiler yer alıyor:

55 kilo: Ekrem Öztürk, Şeref Kılıç

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Furkan Bayrak

82 kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak, Salih Aydın

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp

Milliler, turnuvanın ardından 9 Kasım’da yurda dönecek.