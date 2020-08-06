Gregory van der Wiel futbola döndü

Fenerbahçe 'nin eski futbolcularından Gregory van der Wiel, flaş bir karara imza attı. Hollandalı oyuncu henüz 32 yaşında olmasına rağmen kötü giden kariyeri nedeniyle futbolculuk kariyerine ara vermişti. Şimdi ise Hollanda Eredivisie takımlarından RKC Waalwijk ile futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

2016'da PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan Gregory van der Wiel, sonrasında Cagliari ile Toronto'nun formalarını giymiş ve 2019 yılında futbol kariyerine ara vermişti.

Waalwijk ile antrenmanlara başlayan Van der Wiel; yaptığı açıklamada, "Futbolculuk etabını hiç sonlandırmadım. Bu oyuna hala aşığım ve her gün profesyonel olarak antrenman yapmak, takım arkadaşlarım ile birlikte sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.







