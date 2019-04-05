NBA tarihinin en önemli coachlarından biri olan ve halen 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs’ü çalıştıran Gregg Popovich, önceki gün Denver Nuggets’a deplasmanda 113-85 gibi farklı bir skorla yenildikleri maçın henüz başında tarihe geçti. Popovich, 63. saniyede yaşanan pozisyonda Spurs lehine faul kararı bekledi.

Pazar günü de atılmıştı

Hakem Mark Ayotte oyunu devam ettirince çılgına dönen ve ona doğru öfkeli bir şekilde tepkisini gösteren Popovich, maçtan atıldı. NBA’de en erken oyundan atılma rekorunu elinde bulunduran ve o dönem Washington Wizards’ı çalıştıran Flip Saunders’ın (2 Ocak 2012’deki Boston Celtics maçında 1 dakika 46. saniyede atıldı.) rekorunu elinden alan tecrübeli antrenör, geçtiğimiz pazar günü Sacramento Kings’e kaybettikleri maçta da rahat durmamıştı. Pop, hakemlere tepki göstermiş ve yine karşılaşma bitmeden soyunma odasının yolunu tutmak zorunda kalmıştı.