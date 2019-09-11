Gregg Popovich: 'Gördüğüm en iyi Fransız takımı'

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, çeyrek finalde karşılaştığı güçlü rakibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 89-79 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ABD'nin başantrenörü Gregg Popovich maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her mağlubiyet acıtır ama bu durumda, daha da acı veriyor. Ama hayat devam ediyor. Çok önemliydi ve kazanmayı çok istedik ama bu turnuvadaki herhangi bir ekibin kazanmayı isteyeceği gibi bir durum. Hepimiz yetişkiniz, hepimizin aileleri, hayatları var ve hayat da devam edecek" dedi.

Fransa'ya da övgüler yağdıran Popovich, "Vincent Collet ve ekibi olağanüstü bir iş yaptı. Gördüğüm en iyi Fransız takımı ki oyunun iki tarafında da oynayabiliyorlar. Sadece iyi işleyen bir hücum takımı değil. Defansif ve fiziksel anlamda da oynayabiliyorlar. Bireysel olarak iyi oynayıp takım olarak iyi savunma yaptılar. Bence çok iyi bir iş çıkardılar. Bu akşam harikaydılar" ifadelerini kullandı.