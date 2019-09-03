2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ABD Başantrenörü Gregg Popovich, Türkiye’nin çok iyi oynadığını anlatarak, "Bugün takım olarak bitiricilikte sorun yaşadık. Bu alanda daha iyi olmalıyız. Böyle güçlü bir takıma karşı oynamak bizim için çok önemli tecrübeydi. Bu maç Dünya Kupası’nın nasıl bir yer olduğunu gösterdi. Bu nedenle kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

ABD’li oyuncu Joe Harris de takım olarak geliştirmeleri gereken konuların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Günün sonunda kazanan taraf olduk. Galibiyet galibiyettir. Bu maçın kasedini izleyeceğiz ama bu turnuvada Yunanistan, Brezilya ve Türkiye gibi güçlü takımlar var. Bu tip şeyler yaşanabilir. Hücumdaki bitiriciliğimiz iyi değildi, ikili eşleşmelerde sorun yaşadık. Türkiye’nin performansı bizi yanıltmadı. Çok iyi takım olduklarını biliyorduk, çok iyi oyunculara sahipler ve zorlu bir takım."

Oyunculardan Kemba Walker ise Türk Milli Takım’a saygı duyduğunu vurgulayarak, "Kazandık, nasıl olduğu fark etmez. Türkiye harika oynadı. Tam bir savaş yaşandı, bu şekilde kazanmak harikaydı. Hiçbir şekilde hayal kırıklığı yaşamıyorum. İkili eşleşmelerde rakibin fiziğinden dolayı dezavantaj yaşadık. Topu çok iyi dolaştırdılar, 24 saniyeyi kullandılar. Büyük oynadılar, biz de çok iyi oynadık." diye konuştu.

ABD’ni bir diğer oyuncusu Khris Middleton zorlansalar dahi bu şekilde kazanmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.