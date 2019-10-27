Greg Whittington: Gururumuzla oynadık ve kazanmayı başardık

Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup eden Galatasaray'da Greg Whittington, bugün iyi mücadele ederek kazandıklarını belirtti.

27 Ekim 2019, Pazar 22:02
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Greg Whittington: Gururumuzla oynadık ve kazanmayı başardık

Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko karşısında 83-64 galip gelmeyi başardı. 

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Greg Whittington; maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Bugün iyi savaştığımız, formamızın hakkını verdiğimiz bir maç oldu. Maç boyunca gururumuzla oynadık ve kazanmayı başardık. Bugün tek amacım sahaya çıkıp Başkanımız, Koçumuz, Takımımız ve arkadaşlarım için bir şov ortaya koymaktı. Bu şovu ortaya koyduğumu düşünüyorum. Sonucun galibiyet olması daha da güzel oldu" ifadelerini kullandı. 

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