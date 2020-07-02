Grealish için Dortmund da devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in yaz dönemindeki transfer durumu merak konusu. Manchester United'ın istediği yıldız oyuncu için Almanya'dan Dortmund'un da devreye girdiği belirtildi.

Transfer Window Podcast'inde Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un oyuncu için transfer yarışında olduğu aktarıldı.

Manchester United'ın öncelikli transfer hedefleri arasında yer alan Grealish için devreye giren Dortmund, Birmingham'ın genç yıldızı Jude Bellingham için de United ile karşı karşıya gelmişti. İki takımın Jadon Sancho transferinde de rekabeti sürüyor.