Graziano Pelle için Juventus ile West Ham karşı karşıya

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng ile olan sözleşmesini feshederek serbest kalan İtalyan golcü Graziano Pelle'nin Avrupa'daki talipleri artıyor. HITC'nin haberine göre Juventus'un istediği Pelle ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da ilgileniyor.

Graziano Pelle, daha önce Premier Lig'de formasını giydiği Sothampton'dan 2016'da 15.25 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer olmuştu. Çin'de Shandong Luneng forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, takımıyla olan sözleşmesini feshederek serbest kaldı.