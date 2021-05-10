Avrupa Süper Ligi projesinden Juventus, Real Madrid ve Barcelona ayrılmamıştı. ​İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Juventus'un bu projeden ayrılmaması halinde gelecek sezon Serie A'ya katılmasına izin verilmeyeceğini doğruladı.

Gravina, “Kulüpler, Serie A'ya katılmayı kabul ettiklerinde, uluslararası kuruluşların ilkelerini de kabul ederler. Juventus'un bu ilkeleri kabul etmemesi halinde yerel ligden men edileceği aşikar. Herkes kurallara saygı duymalı" ifadelerini kullandı.