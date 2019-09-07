Granfondo İstanbulPark start aldı

İSTANBUL (DHA) - Granfondo İstanbulPark, dünyaca ünlü markaların sponsorluğu ve Spor İstanbul iş birliği ile ikinci kez start aldı. Mayıs ayında düzenlenen ilk yarışla büyük ilgi gören organizasyon, yoğun taleple ikincisini gerçekleştirdi. Bugüne dek sadece motor sporlarının kullanımımda olan Intercity İstanbulpark, bisiklet dünyasına kapılarını açarak Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı.

Binlerce sporcunun güvenlik ve trafik kaygısından uzak, sadece yarışa konsantre olarak,limitlerini zorladığı bir yarış sporseverlerle buluştu. Organizasyonda dereceye giren yüzlerce sporcu için yarışma sonunda çeşitli ödüller hazırlandı. Yarışlar yarın kısa parkur etabı ile devam edecek.

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