Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonu'nda bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları, Bodrum Kalesi önünde başladı. Yarışlara 18 ülkeden 600'e yakın sporcu katıldı. Kısa ve uzun parkur katagorilerinde yapılan yarışların startını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl verdi.

Bodrum Kalesi önünden verilen startın ardından sporcular bir bölümü Milas ilçesi sınırlarında olan 68 kilometrelik kısa parkur ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirdi. Kısa parkurda sporcular; Güvercinlik, Meşelik, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık mahallerini geçerek Bodrum Antik Tiyatro önünde yarışı tamamladı. Uzun parkurda ise Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası geçilerek yarış Bodrum Antik Tiyatro önünde sonlandı. Yarışın ardından dereceye giren sporculara Bodrum Kent Meydanı'nda ödülleri verildi. Ödül törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile çok sayıda bisikletli katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da bisiklet sporuna verdiği desteklerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür plaketi verdi.

DHA