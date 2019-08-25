Grand slam sezonu ABD’de kapanıyor

İlk kez 1881 yılında düzenlenen, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ın ana tablo maçları, yarın TSİ 18.00’de New York kentinde başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bu yıl 26 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 139. kez organize edilecek.

Ana tabloda 32’şer seribaşının bulunduğu turnuvada, teklerde son şampiyonlar Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Japon sporcu Naomi Osaka, seribaşı olarak mücadele edecek.

ABD Açık, kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu, 2019 yılında 57 milyon dolarlık toplam ödülle geliştirecek. Turnuvanın 7 Eylül’de yapılacak tek kadınlar ve 8 Eylül’de oynanacak tek erkekler finalini kazananlara 3,85 milyon dolar para ödülü verilecek.

Federer 11 yıllık özleme son vermek istiyor

Bu sezon Wimbledon finalinde Novak Djokovic’e karşı uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mücadele ortaya koyan İsviçreli tenisçi Roger Federer, turnuvada 11 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için korta çıkacak.

Tenisin 38 yaşındaki yaşayan efsanesi Roger Federer, 2004’ten 2008’e kadar üst üste 5 kez kazandığı ABD Açık’ta 6. kez mutlu sona ulaşırsa Jimmy Connors ve Pete Sampras ile paylaştığı ABD Açık’ı açık dönemde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını tek başına ele geçirecek.

Üç numaralı seribaşı Federer’i ABD Açık’ta Wimbledon’a benzer bir kura bekliyor. Londra’da yarı finalde İspanyol Rafael Nadal’ı eleyerek finalde Djokovic ile karşılaşan İsviçreli raket, sürpriz bir sonuç yaşanmazsa ABD Açık yarı finalinde Djokovic, finalde de Nadal ile karşı karşıya gelebilir. 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori de Federer’e çeyrek finalde rakip olabilir.

Medvedev yine Djokovic’in yoluna çıkabilir

Dünya 1 numarası ve son şampiyon Novak Djokovic için final yolundaki ilk ciddi tehdit son 16 turunda eşleşmeleri halinde Güney Afrikalı Kevin Anderson olacak. Son 3 yılda iki grand slam finali oynayan Anderson ile 2015 Wimbledon’da yine son 16 turunda eşleşen Djokovic, 7-6’lık setlerle 2-0 geriye düştüğü ve yağmur nedeniyle bir sonraki günü sarkan maçı 3-2 kazanmıştı.

Sırp tenisçiyi çeyrek finalde de zorlu bir isim bekliyor. 32 yaşındaki Djokovic, bu yıl kendisini Monte Carlo ve Cincinnati’deki iki masters turnuvasında da elemeyi başaran Rus Daniil Medvedev’i geçmesi halinde yarı finalde Federer, finalde de Nadal’a rakip olabilir.

2 numaralı seribaşı Nadal’ın 4. turda ABD’li John Isner, çeyrek finalde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Thiem ile bu sezon toprak kortta iki kez karşılaşan Nadal, Barcelona’da yarı final maçını 2-0 kaybederken, Roland Garros finalinde ise rakibini 3-1 mağlup etti.

Tek erkeklerde seribaşı raketlerin son 8 isim arasına kalması halinde, Novak Djokovic (1)-Daniil Medvedev (5), Kei Nishikori (7)-Roger Federer (3), Rafael Nadal (2)-Alexander Zverev (6), Stefanos Tsitsipas (8)-Dominic Thiem (4) maçları oynanacak.

Final heyecanı ilk tura taşındı

Tenisseverlerin ilerleyen turlarda eşleşmesine şahit olduğu iki şampiyonluk adayı, bu kez ilk turda birbirine rakip oldu. Kariyerinde 6 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 8 numaralı seribaşı Serena Williams ile turnuvada tek şampiyonluğunu 2006 yılında yaşayan Maria Sharapova ilk turda karşı karşıya gelecek.

Bugünü kadar 21 kez karşılaşan ve hiç son 16 turundan önce eşleşmeyen Williams ile Sharapova arasındaki rekabette, ABD’li sporcunun 19 galibiyetlik ezici bir üstünlüğü bulunuyor. İki tenisçi, Serena Williams’ın 2-0 kazandığı 2016 Avustralya Açık çeyrek finalinden sonra ilk kez tur mücadelesi verecek.

Kariyerinin 24. grand slam zaferini kovalayan geçen yılın finalisti Serena Williams, son haftalarda sırt ağrılarıyla mücadele ederken, doping cezasının ardından döndüğü kortlarda sadece bir kez grand slam çeyrek finali oynayabilen ve klasmanda 87. sırada yer alan Sharapova ise omuz sakatlığıyla mücadele ettiği bu yıl boyunca 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son iki yılda üç grand slam finali oynayan ancak kupayı kazanamayan 37 yaşındaki Williams, 7. şampiyonluğuna ulaşırsa Chris Evert ile paylaştığı ABD Açık’ı açık dönemde en fazla kazanan kadın tenisçi unvanının tek başına sahip olacak. Ayrıca en fazla grand slam kazananlar listesinin 24 zaferle zirvesinde yer alan Margaret Court’u da yakalayacak.

Osaka’yı zorlu bir turnuva bekliyor

Turnuvanın son şampiyonu ve kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Japon Naomi Osaka’nın ABD Açık’ı üst üste ikinci kez kazanabilmesi için oldukça zorlu bir yoldan geçmesi gerekiyor.

Beklenmedik bir sonuç yaşanmazsa Osaka, 3. turda İspanyol Carla Suarez Navarro, 4. turda 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, yarı finalde son Wimbledon şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, finalde de 2 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık şampiyonu Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşabilir.

ABD Açık’ta 4. turdan ilerisini göremeyen ve kariyerinin ikinci grand slam zaferi için mücadele eden 2 numaralı seribaşı Barty’yi son 16 turunda Angelique Kerber, çeyrek finalde Serena Williams, yarı finalde de 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova gibi güçlü rakipler bekliyor.

Seribaşı tenisçilerin sürpriz bir sonuçla elenmemesi halinde çeyrek finalde Naomi Osaka (1)-Kiki Bertens (7), Petra Kvitova (6)-Simona Halep (4), Ashleigh Barty (2)-Serena Williams (8) ve Elina Svitolina (5)-Karolina Pliskova (3) eşleşmeleri gerçekleşebilir.

Birçok uygulama ilk kez ABD Açık’ta hayata geçti

Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.

ABD Açık, 1978’de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park’ına inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek bir hıza kavuştuğu ABD Açık’ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973’te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25’er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan "Şahin gözü" adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.

En büyük tenis kortu

ABD Açık’ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kabul edilen ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe’den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Arthur Ashe Kortu’nun çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

Grand slam turnuvalarının en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında, Arthur Ashe’i, Wimbledon’ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu, Roland Garros’un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier ve sezonun ilk turnuvası Avustralya Açık’ın 14 bin 820 kişilik en büyük kortu Rod Laver Arena takip ediyor.

ABD Açık’ın "en"leri

Geçen yıl tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Naomi Osaka’nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası’na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)

Kadınlar:

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)

2010 - Kim Clijsters (Belçika)

2009 - Kim Clijsters (Belçika)

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ