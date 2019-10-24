Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kota puanı kazandıran turnuvanın ilk gününde kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz’ın ilk turda rakiplerine yenilerek elendiği ifade edildi.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş’un ilk turu maç yapmadan geçtiği turnuvaya ikinci turda rakibine yenilerek veda ettiği kaydedildi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak’ın mücadele edeceği aktarıldı.