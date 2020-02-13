Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı, 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şelale önünden başlayan yarış, 115 kilometrelik Alanya etabında gerçekleştirildi.

Yarışta, kadınlarda Cogeas Mettler takımından Diana Klimova 3 saat 33 dakika 56 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Minsk takımından Hanna Tserakh 3.36.14 ile ikinciliği, Lviv takımından Anna Nahirna teker farkıyla üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde Mazowsze Serce Polski takımından Pawer Bernas 2 saat 53 dakika 8 saniye ile birinciliği kazandı. Felbermayr Simplon Wels’ten Fabian Schormair teker farkıyla ikinci, Salcano Sakarya BB’den Onur Balkan 2.54.13 ise üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri federasyon yetkilileri ve yerel yöneticiler tarafından verildi.