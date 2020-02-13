Grand Opening 2020 Antalya büyük çekişmeye sahne oldu

Futbol ve golfün bileşiminden oluşan ve golf sahalarında yapılan “futgolf” sporunun Türkiye’deki 2020 sezonu, ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin (FGSD) düzenlediği çekişmeli ve keyifli bir turnuvayla start aldı.

FordStore Bilaller’in ana sponsor olduğu Grand Opening 2020 Antalya, 80 futgolfçünün katılımıyla Titanic Deluxe Belek Hotel’de muhteşem bir çekişmeye sahne oldu.

Sezonun ilk ayağı olan ve 3 gün süren turnuvayı 2019 klasman 2. si Volkan Okandar kazanırken; Selçuk Bir ikinci, Aydın Erusta da üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlerin ödüllerini FordStore Bilaller adına Ahmet Şanlı takdim etti.

2020 şampiyonasının bir sonraki ayağı 28-29 Mart tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleştirilecek.