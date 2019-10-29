İspanya La Liga’da 10. hafta maçlarının ardından zirveye yerleşen Granada tarih yazıyor... Kırmızı-Beyazlılar, son olarak sahasında Real Betis’i ağırladı, Alvaro Vadillo’nun golüyle mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı. Bu mücadelede eski Fenerbahçeli İsmail Köybaşı yedek soyundu, Roberto Soldado ise sonradan oyuna girdi. Maç sonrasında La Liga’ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, 10. hafta itibarıyla elde ettiği 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle zirveye yerleşti.

Her şeye rağmen...

Geçmiş tarihler baz alındığında ise Diego Martinez’in öğrencilerinin, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturduğu ortaya çıktı, hem de Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi takımların olduğu La Liga’da... Ayrıca dikkat çeken bir detay daha bulunuyor. Granada, İspanya’da ekipler baz alındığında 35.4 milyon Euro’luk maaş bütçesine sahip. Bu da Kırmızı-Beyazlı ekibi, 20 takım arasında 18. sıraya yerleştiriyor.

El Clasico ertelendi...

Granada’nın liderliğe yükselmesi İspanyol basınında geniş yankı buldu. Barcelona-Real Madrid mücadelesi Katolanya’daki olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği için iki rakibinden bir maç fazlasıyla da olsa zirveye çıkan Kırmızı-Beyazlılar, La Liga’da hafta içi oynanacak 11. haftada, perşembe günü 11. sıradaki Getafe’ye konuk olacak.