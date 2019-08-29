  • Haberler
  • Granada, İsmail Köybaşı'yı açıkladı

Granada, İsmail Köybaşı'yı açıkladı

Granada, İsmail Köybaşı'yı açıkladı

29 Ağustos 2019, Perşembe 20:44
- A +
Granada, İsmail Köybaşı'yı açıkladı

İSTANBUL (DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.
İsmail Köybaşı son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ve geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ermişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...