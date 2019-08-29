İSTANBUL (DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İsmail Köybaşı son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ve geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ermişti.