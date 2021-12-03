Granada - Deportivo Alaves maçının öne çıkan rakamları

Ligin 16. haftasında Granada sahasında Deportivo Alaves ile mücadele edecek.

Ev sahibi takımda 5 eksik bulunuyor. Sakatlıklarında dolayı Lozano, Duarte ve Milla kart cezasından dolayı Montoro ile Sanchez mücadelede forma giyemeyecek.

Deportivo Alaves takımında ise Navarro sakatlığından Duerte kart cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak.

Deportivo Alaves için ilk yarı galibiyetine 3.45 oran verildiği toplam 3 maçta hiç ilk yarıyı galibiyeti alamazken, yine Deportivo Alaves için 2.5 üst oranı 2.15 olduğunda toplam 23 maçın %87 kısmı alt tamamlandı.

Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde taraflar 3 puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.







