San Mames'te 1-0 kazanan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçına avantajlı çıkıyor. Granada'nın evi Nuevo Los Carmenes'te iki takım kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!

Şubat ayında oynadığı 5 La Liga maçından 10 puan çıkartan Granada'da Neyder Lozano, Alex Martinez ve Quini sakat. Fenerbahçe'de de forma giymiş tecrübeli forvet Roberto Soldado cezalı. San Mames'te 1-0 kaybettiler, Nuevo Los Carmenes'te adlarını finale yazdırmaya çalışacaklar.

Athletic Bilbao'da ise orta alanın önemli ismi Dani Garcia cezalı. TD Gaizka Garitano'nun Unai Lopez ya da Benat Etxebarria ile maça başlaması şaşırtıcı olmaz. Asier Villalibre ve Oscar De Marcos sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. La Liga'da 10 maç üst üste kazanamadıktan sonra Villarreal'i 1-0 yenerek nefes aldılar, rövanşa moralli çıkıyorlar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon oynadıkları 2 resmi maçı da Athletic Bilbao gol yemeden kazandı.

- Athletic Bilbao'nun deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. (5 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Granada'nın iç sahada oynadığı son 8 maçta ise yalnızca 1 yenilgisi var! (5 galibiyet - 2 beraberlik)

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MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN'IN YORUMU...

Eşleşmenin ilk maçında Athletic Bilbao, rakibini 1-0 mağlup ederek avantajlı bir skor almıştı. Ligde son dönemlerde kötü sonuçlar alan Bilbao'nun, Granada deplasmanında işinin zor olacağını düşünüyorum. Bu sezonun genelinde deplasman mücadelelerinde zorluk çeken ve kalesini gole kapatmakta oldukça sıkıntı yaşayan Bilbao'nun, mutlaka kazanması gereken Granada karşısında savunmasında açıklar vererek kalesinde gol göreceğini düşünüyorum. "İlk Gol Granada - 1,80" bu maçın en ideal tercihidir.







