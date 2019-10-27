Granada, 46 yıl sonra La Liga’da lider oldu

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

27 Ekim 2019, Pazar 23:54
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Granada, 46 yıl sonra La Liga’da lider oldu

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis’i 1-0 yendi. Granada’nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

La Liga’ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada’yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga’da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.

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