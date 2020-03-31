Gram altın ne kadar? Çeyrek, tam, yarım altın fiyatları...

Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 342,9 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.616 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 339,89 TL / Gram altın satış fiyatı 342,61 TL

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 549,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 561,42 TL

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 1.099,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.122,84 TL

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın alış fiyatı 2.197,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.221,83 TL