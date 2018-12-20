Graham Potter'dan Fenerbahçe'ye müjde

Swansea City teknik direktörü Graham Potter, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018, Perşembe 19:27
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Graham Potter'dan Fenerbahçe'ye müjde

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de bir alt lige düşen ve bu sezon Championship'te mücadele eden Swansea City'nin teknik patronu Graham Potter'dan çok önemli bir açıklama geldi.

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de transferler arasında iyi isimlerden biri olan ve kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in geleceği bu açıklama sonrasında şekillenebilir.

Potter, Ayew'in ekonomik durumdan dolayı bonvservisi ile satılabileceğini açıkladı.

Swansea City teknik direktörü Graham Potter konuyla ilgili olarak "Para ve finans konularında konuşmak istemiyorum çünkü değişkenlik olabiliyor ama Fenerbahçe, Andre Ayew'i transfer etmek isterse buna şaşırmam. Herkes için uygun şartlar olursa bu gerçekleşebilir." açıklamalarında bulundu.

Bu gelişme üzerine Fenebrahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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