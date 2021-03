League of Legends’de Gragas şampiyonunu duymayan yoktur. Bu ayyaş ve öfkeli adamın bir o kadar da neşeli olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer tercihinizi Gragas gibi bir şampiyondan yana yaparsanız, önce onun yeteneklerini öğrenmeniz gerek. O halde S11 yeni sezonda Gragas şampiyonunda ne gibi değişiklikler yapıldı inceleyelim.

Kavgacı Ayyaş Gragas Gnar

Tam bir ayyaş olan Gragas her zaman mükemmel birayı arayan, neşesi ve azmi ile savaşlara çıkan bir şampiyondur. Kavgacı bir harman ustası olan bu adam, bilinmeyen diyarlardan kalkıp gelmiştir. Şu an da Freljord'un el değmemiş steplerinde nadir ganimetler aramaktadır. Ayrıca her geçtiği yerde farklı tarifler denemektedir.

Genel olarak sarhoş halde gezen Gragas hemen saman alevi gibi öfkelendiği için kendini destansı savaşlarda, sabahlara kadar devam eden şenliklerde ve hatta verdiği geniş çaplı hasarların sonucunda suçlu olarak buluyor. Eğer Gragas geliyorsa, oraya bir cümbüş havası ve yıkım geliyor demektir.

Kavgacı Ayyaş Gragas Oynanış Biçimi

Gragas gibi bir şampiyonun ilk skili tabi ki İçelim Güzelleşelim olacaktır. Bu yeteneği kullandığında içkisinden bir yudum alır ve böylece azami can değerinin %6‘sını geri kazanır. Fakat bunu ancak 8 saniyede bir kullanabilir. Fıçı Yuvarla ise klavyeden Q ile aktif olan bir yetenektir. Şampiyon bir bira fıçısı yuvarlar ve 4 saniye sonra kendi kendine de patlayarak rakiplerin büyü hasarı almalarına neden olur. Ayrıca hareket hızlarını da düşürür. Fıçı mayalandıkça verdiği hasar yavaşlatma oranına göre artış gösterir. 2 saniye içerisinde 0'ye kadar yükselebilir.

Ayyaş Hiddeti skili ise klavyeden W yeteneğidir. Şampiyon içkisinden bir yudum alır ve 2,5 saniyeliğine aldığı hasar azalır. Vücut Darbesi ise klavyeden E yeteneği olarak, şampiyonun belli bir konuma hücum etmesini ve karşısındaki rakibe çarparak ona ve çevresindekilere büyü hasarı verir. Ayrıca hepsini sersemletir. Şampiyon herhangi bir birim ile çarpışırsa skilin bekleme süresi 3 saniye kadar düşer.

Son olarak Patlayan Fıçı, klavyeden R ile yönetilen yetenek ise şampiyonun fıçısını atarak bölgede bulunan tüm rakiplere büyü hasarı vermesini sağlar. Rakipleri fıçının düştüğü noktadan geriye doğru savurur. Rakipler duvarların arkasına savrulamaz. Çarparak durur.

Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Rün Dizilimi

Gragas şampiyonunun S11 yeni rün dizilimi;

Hâkimiyet

Yırtıcı

Ani Darbe

Gözyuvarı Koleksiyonu

Usta Avcı

İlham

Mükemmel Zamanlama

Kozmik Sezgi ve;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Yetenek Skilleri

Gragas şampiyonunun yetenek skilleri oldukça önemlidir. Yeni sezon yetenek skill dağılımı;

Fıçı Yuvarla: 2- 4- 5- 7- 9

Ayyaş Hiddeti: 1- 14- 15- 17- 18

Vücut Darbesi: 3- 8- 10- 12- 13

Patlayan Fıçı: 6- 11- 16

Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Counter Pickler

Karşısına geldiğinde, Gragas şampiyonun zayıf kaldığı diğer şampiyonlar;

Ahri

Fizz

Yasuo

LeBlanc

Kavgacı Ayyaş Gragas Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: İmleç doğrultusunda şampiyonun kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Gece Tırpanı

Morellonomikon

Uğursuz Koruma

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Rabadon'un Şapkası

Kavgacı Ayyaş Gragas Kostümleri

Kavgacı, öfkeli ama bir o kadar da eğlence düşkünü bir ayyaş olan Gragas şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Dalgıç Kostümü

Zonta Kostümü

Gragas Baba Kostümü

Havalı Kostümü

Vandal Kostümü

Oktoberfest Kostümü

Delikanlı Taraftar Kostümü

Fıçı Kıran Kostümü