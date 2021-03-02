Gragas Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Jungle, Top (Solo), Mid Gragas İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends’de Gragas şampiyonunu duymayan yoktur. Bu ayyaş ve öfkeli adamın bir o kadar da neşeli olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer tercihinizi Gragas gibi bir şampiyondan yana yaparsanız, haberimizi okumadan sakın karar vermeyin. Gragas'a dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends’de Gragas şampiyonunu duymayan yoktur. Bu ayyaş ve öfkeli adamın bir o kadar da neşeli olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer tercihinizi Gragas gibi bir şampiyondan yana yaparsanız, önce onun yeteneklerini öğrenmeniz gerek. O halde S11 yeni sezonda Gragas şampiyonunda ne gibi değişiklikler yapıldı inceleyelim.
Kavgacı Ayyaş Gragas Gnar
Tam bir ayyaş olan Gragas her zaman mükemmel birayı arayan, neşesi ve azmi ile savaşlara çıkan bir şampiyondur. Kavgacı bir harman ustası olan bu adam, bilinmeyen diyarlardan kalkıp gelmiştir. Şu an da Freljord'un el değmemiş steplerinde nadir ganimetler aramaktadır. Ayrıca her geçtiği yerde farklı tarifler denemektedir.
Genel olarak sarhoş halde gezen Gragas hemen saman alevi gibi öfkelendiği için kendini destansı savaşlarda, sabahlara kadar devam eden şenliklerde ve hatta verdiği geniş çaplı hasarların sonucunda suçlu olarak buluyor. Eğer Gragas geliyorsa, oraya bir cümbüş havası ve yıkım geliyor demektir.
Kavgacı Ayyaş Gragas Oynanış Biçimi
Gragas gibi bir şampiyonun ilk skili tabi ki İçelim Güzelleşelim olacaktır. Bu yeteneği kullandığında içkisinden bir yudum alır ve böylece azami can değerinin %6‘sını geri kazanır. Fakat bunu ancak 8 saniyede bir kullanabilir. Fıçı Yuvarla ise klavyeden Q ile aktif olan bir yetenektir. Şampiyon bir bira fıçısı yuvarlar ve 4 saniye sonra kendi kendine de patlayarak rakiplerin büyü hasarı almalarına neden olur. Ayrıca hareket hızlarını da düşürür. Fıçı mayalandıkça verdiği hasar yavaşlatma oranına göre artış gösterir. 2 saniye içerisinde 0'ye kadar yükselebilir.
Ayyaş Hiddeti skili ise klavyeden W yeteneğidir. Şampiyon içkisinden bir yudum alır ve 2,5 saniyeliğine aldığı hasar azalır. Vücut Darbesi ise klavyeden E yeteneği olarak, şampiyonun belli bir konuma hücum etmesini ve karşısındaki rakibe çarparak ona ve çevresindekilere büyü hasarı verir. Ayrıca hepsini sersemletir. Şampiyon herhangi bir birim ile çarpışırsa skilin bekleme süresi 3 saniye kadar düşer.
Son olarak Patlayan Fıçı, klavyeden R ile yönetilen yetenek ise şampiyonun fıçısını atarak bölgede bulunan tüm rakiplere büyü hasarı vermesini sağlar. Rakipleri fıçının düştüğü noktadan geriye doğru savurur. Rakipler duvarların arkasına savrulamaz. Çarparak durur.
Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Rün Dizilimi
Gragas şampiyonunun S11 yeni rün dizilimi;
Hâkimiyet
Yırtıcı
Ani Darbe
Gözyuvarı Koleksiyonu
Usta Avcı
İlham
Mükemmel Zamanlama
Kozmik Sezgi ve;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 5 Zırh
Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Yetenek Skilleri
Gragas şampiyonunun yetenek skilleri oldukça önemlidir. Yeni sezon yetenek skill dağılımı;
Fıçı Yuvarla: 2- 4- 5- 7- 9
Ayyaş Hiddeti: 1- 14- 15- 17- 18
Vücut Darbesi: 3- 8- 10- 12- 13
Patlayan Fıçı: 6- 11- 16
Kavgacı Ayyaş Gragas S11 Counter Pickler
Karşısına geldiğinde, Gragas şampiyonun zayıf kaldığı diğer şampiyonlar;
Ahri
Fizz
Yasuo
LeBlanc
Kavgacı Ayyaş Gragas Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: İmleç doğrultusunda şampiyonun kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Gece Tırpanı
Morellonomikon
Uğursuz Koruma
Zhonya'nın Kumsaati
Sihirbaz Pabuçları
Rabadon'un Şapkası
Kavgacı Ayyaş Gragas Kostümleri
Kavgacı, öfkeli ama bir o kadar da eğlence düşkünü bir ayyaş olan Gragas şampiyonunun tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Dalgıç Kostümü
Zonta Kostümü
Gragas Baba Kostümü
Havalı Kostümü
Vandal Kostümü
Oktoberfest Kostümü
Delikanlı Taraftar Kostümü
Fıçı Kıran Kostümü