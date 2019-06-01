Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, futbolculuğu döneminde efsaneleştiği kulüp olan Liverpool'un bu gece Tottenham Hotspur ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. İrlanda menşeili Virgin Media Sport adlı televizyon kanalında yorumculuk yapan İskoç teknik adam, Dublin'de katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde Liverpool'un finalin ağır favorisi olduğunu söyledi.

Kırmızılar'ın zamana oynamaması gerektiğinin altını çizen Souness, "Biz, bu maçın favorisiyiz ve zaman geçirmeye çalışmamalıyız. Bu finalde önemli olan maça doğru bir oyunla başlamak olacak. Nitekim Liverpool, geçtiğimiz yılki finalde geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başaramadı. Her ne kadar kaleci hataları ve Salah'ın sakatlığı alınan yenilgide büyük etken olsa da takımdaki bazı oyuncular, o finalin etkisinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan da örnek veren 66 yaşındaki teknik adam, "Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın lig ikincisiyle oynadığı maçı izlemek için İstanbul'daydım. Eski takımım, ilk yarıda süre geçirmeye müsaade etti ve soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıysa bambaşka bir maç oynandı. İşte Liverpool, buna izin vermemeli." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler