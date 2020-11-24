Gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti! İşte Lung'un son durumu
Süper Lig'in 9.hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor'da tecrübeli kaleci Silviu Lung sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etmişti. Kayserispor'dan oyuncunun son durumu ile ilgili açıklama geldi.
Kayserispor, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Silviu Lung'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray maçında sakatlanan kalecimiz Silviu Lung’a yapılan tetkikler sonucu sağ üst adele tendonunda orta derecede zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1331220820996333574