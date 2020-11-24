Kayserispor, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Silviu Lung'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray maçında sakatlanan kalecimiz Silviu Lung’a yapılan tetkikler sonucu sağ üst adele tendonunda orta derecede zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.







