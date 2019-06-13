Göztepe’ye Torbalı şoku

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Torbalı Belediye Meclisi, altyapı tesisleri için eski belediye tarafından Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etti. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaptığı açıklamada, “Arazinin imarı yok. Ruhsatı iptal etmezsek usulsüzlük yapmış olacağız. Göztepe’ye yeniden tahsis edebilmemiz için yeni bir planlama gerekiyor” dedi. Belediyenin eski başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde Pancar mevkisindeki araziyi devralan ancak son meclis kararı sonrası şok olan Göztepe’de camia ve taraftar sosyal medya üzerinden karara büyük tepki gösterdi.

Arazinin bir kısmında sanayi imarı olduğunu anlatan Uygur, “Arazinin büyük kısmında ise imar yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlarında burası tarım arazisi olarak planlanmış. Belediyemiz daha önce Göztepe’ye 25 bin metrekareye yakın bir yapı ruhsatı vermiş. Plansız bir alana yapı ruhsatı vermemiz usulsüz olacaktır. Bu büyük bir sıkıntı. Göztepe’den arkadaşları davet ettik ve karşılıklı görüşme ile ruhsatı iptal ettik. Bu yer Göztepe’ye tahsis edilecekse bunu hukuki ve sağlam temellere dayanarak yapmalıyız” diye konuştu.

Araziyi köy halkının da kullandığını vurgulayan başkan Uygur, “Bu alan spor kulübüne veriliyorsa kullanım hakkı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Daha önce intifa hakkı kararı alınmış. Bu noktada belediyenin orada bir söz hakkı kalmıyor. Göztepe, İzmir için çok önemli. İmar dairemizin yaptığı hatayı sürdüremeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin burayı planlaması lazım. Tekrar bir imar planı yapılır, ondan sonra arazi tahsis edilir. İmara aykırı bir protokol gerçekleşemez. Ruhsatı iptal ettik. Göztepe en fazla 2 ay kaybeder. Sıkıntı yok ama hukuki altyapıyı da kurmamız gerekir. Bu araziyi imara uygun hale getirecek çalışmalar yapılmalı ve sonra tesisin devri gerçekleşmeli” cümlelerini kurdu.