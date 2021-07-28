Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe 'nin bugün Kazım Karabekir Stadı’nda Konyaspor ’la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek sarı-kırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe’de şu ana kadar hiçbir oyuncu, teknik ekip ve personelde sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe’nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)