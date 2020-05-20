Sarı-kırmızılı ekip için reçete bulundu. Göztepe'nin hentbol ve voleybol şubesi için derneklerin kurulması ve bu derneklere şubelerin yarışmacı isim haklarının verilmesi gündeme geldi. Göztepe yönetiminin dernekler üzerinden şubelerin devamını sağlamayı planladığı ve taraftarlar ile bir bütün olarak hareket edebileceği vurgulandı.

DHA