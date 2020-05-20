Göztepe'ye hentbol umudu

Türkiye Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligden çekilmesine rağmen, corona virüs pandemisi nedeniyle federasyon başkanı Bilal Eyüboğlu'nun, "Ligleri tescil ettik. Şampiyon ve küme düşme olmayacak" açıklamasıyla Süper Lig'de kaldı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Göztepe'ye hentbol umudu

Sarı-kırmızılı ekip için reçete bulundu. Göztepe'nin hentbol ve voleybol şubesi için derneklerin kurulması ve bu derneklere şubelerin yarışmacı isim haklarının verilmesi gündeme geldi. Göztepe yönetiminin dernekler üzerinden şubelerin devamını sağlamayı planladığı ve taraftarlar ile bir bütün olarak hareket edebileceği vurgulandı.

DHA

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