Göztepe’ye Beto müjdesi

Göztepe'de Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlanan kaleci Beto’nun Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

27 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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Göztepe’ye Beto müjdesi

Çıkışa geçen ve gözünü üst sıralara çeviren İzmir ekibi, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya odaklandı. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Göztepe’de orta saha Poko’nun sakatlığı sürerken, defansta görev yapan Alpaslan’ın cezası sona erdi.

Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlanan kaleci Beto’nun ise tedavisi sürüyor. Beto’nun Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor. Başarılı file bekçisi Alanya deplasmanında ortaya koyduğu başarılı performansla haftaya damga vurmuştu.

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