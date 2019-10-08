İstanbul ekibinden ilk olarak orta saha Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlayıp transferin son gününde ise yine orta saha Marcio Mossoro ve golcü Stefano Napoleoni'yi takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, 3 oyuncudan da maksimum verim elde etti. Soner, 3'üncü hafta geldiği Göztepe'de Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Denizlispor karşılaşmasında penaltı kaçıran 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor müsabakasında ise şık bir gole imza attı. Soner, toplamda 401 dakika sarı-kırmızılı formayı terletti.

Başakşehir'de bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika forma giyen Mossoro da geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. Göz-Göz'de 4 maça 11'de başlayan 36 yaşındaki Brezilyalı, orta sahayı toparlayan isim olup 1 asist yaptı. İtalyan forvet Napoleoni de Mossoro gibi 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıktı. Deneyimli forvet son Kayserispor sınavında 2 gol birden atarak yıldızlaştı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın kısa sürede vazgeçilmezleri arasına giren 3 futbolcu uzun lig maratonunda Göztepe'ye önemli katkılar sağlayacaklarını kanıtladı. Bu sezon İzmir ekibine gelen diğer transferler ise yedek kulübesine mahkum oldu. Tamer Tuna, kadroya dahil edilen, Leo, Sanneh, Eren, Hüseyin, Batuhan, Veli ve Murat'tan verim alamadı. Tuna, özellikle son 4 haftada sahaya çıkardığı 11'e geçen sezonlardan devam eden 8 futbolcunun yanına yenilerden sadece Soner, Mossoro ve Napoleoni'yi monte etti.

BATUR'DAN GÖZTEPE'YE DESTEK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile kulüp yöneticilerini ağırladı. Kayserispor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından yüzlerin güldüğü ziyarette, takımın yeni stadının inşa edildiği alanda yapılacak çalışmalar üzerinde konuşuldu. Göztepe'nin maçlarına giderek takıma destek veren Başkan Batur, "İzmir'in kalbi Konak'tır ve Konak'ın kalbinde de şanlı Göztepemiz'in yeri büyüktür. Takıma ivme kazandıran Başkan Sepil'e ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Göztepe için inşa edilen yeni stadın çevresinde Konak Belediyesi'ne ait alanların da bulunduğuna dikkat çeken Batur, "Biz bu alanda hem şehrimize hem de kulübümüze yakışır bir çevre düzenlemesi yapılması adına üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yaparız" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil de Batur'un takımın maçlarını kaçırmadığını belirterek, kulübe sunduğu destek için teşekkür etti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)