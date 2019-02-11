Bu galibiyetle rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılara bahar havası gelirken, tribünler 90 dakika sonunda takımla bütünleşti. Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle alt sıralara gerileyen Göztepe, 25 puana yükselerek şimdilik tehlike hattından uzaklaştı. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverlerin hafta başından bu yana futbolculara verdiği destek ise 3 puan olarak döndü. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelip pankartlar asan ve oyunculara sahip çıkan taraftarlar verdikleri enerjiyle takımın toparlanmasında büyük pay sahibi oldu.

GALİBİYETİN MİMARI TARAFTAR

Teknik direktör Kemal Özdeş de galibiyetin en önemli mimarının taraftarlar olduğunu söyledi. "Göztepe'nin yeri üst sıralar olmalıdır" diyen deneyimli teknik adam, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem hafta içi hem de bu maçta verilen destek bize güç sağladı. Sıralama açısından çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. Bizim yerimiz üst taraf olamalı. Bundan sonra kalan maçlarımızda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tek düşüncemiz Kayserispor deplasmanında seriyi başlatmak" diye konuştu.

Ara dönemde forvet takviyesi yapmadığı için taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu da oldukça rahatladı. Yöneticiler karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

GHİLAS ŞAŞIRTTI

GÖZTEPE'de istenmeyen adam ilan edilen Nabil Ghilas, Aytemiz Alanyaspor maçının kahramanı oldu. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan, ikinci devrede ise kiloları yüzünden ağır eleştirilen Cezayirli forvet, sakatlığının ardından görev yaptığı Alanyaspor maçında jeneriklik bir gole imza attı. Maçın 90. dakikasında röveşatayla fileleri havalandıran deneyimli golcü sosyal medyanın da gündemine oturdu. Göztepeli taraftarların Ghilas için yaptığı, "Helal olsun pehlivanıma" gibi yorumlar oldukça dikkat çekti. Göztepe'de cezalı Cameron Jerome'unyerine santrforda görev yapan Deniz Kadah ve orta saha Celso Borges ligdeki ilk gollerini attı.

GÖZ-GÖZ'DE 3 CEZALI

ALANYASPOR galibiyetiyle hayata dönen Göztepe'de bu hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 4. sarı kartlarını gören kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve orta saha Borges'in yanı sıra 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan Serdar Gürler, pazar günü Kadir Has Stadı'nda Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Göztepe'de Jerome'un cezası ise sona erdi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)