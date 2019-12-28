Ligin ikinci devresindeki Beşiktaş maçıyla birlikte yeni stadını açacak Göztepe’de, Başkan Mehmet Sepil taraftarı mutlaka iyi bir forvet transferiyle coşturmak istiyor.

Listede Mario Gomez, Eder, Bony gibi pek çok isim bulunurken, son olarak Emmanuel Adebayor önerildi.

Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra bonservisini eline alan Adebayor, menacerler tarafından Göz Göz’e teklif edildi.

35 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik heyetten rapor bekleyen Göztepe Yönetimi, kararını buna göre verecek.